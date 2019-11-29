Не ставкой единой

С начала 2019 года параллельно со снижением ключевой ставки ЦБ РФ растут объемы кредитования малого и среднего бизнеса. ПРИ ЭТОМ аналитики не считают уменьшение ставки главным фактором роста портфеля. Основная причина — системная господдержка.

25 октября Центробанк в четвертый раз с начала года снизил ключевую ставку. По состоянию на 1 января она составляла 7,75%, текущая величина — 6,5%. Вместе с тем аналитики банковского сектора отмечают, что процентная ставка по коммерческим займам МСБ в топ-30 российских банков начала снижаться еще до изменения ключевой, в 2018 году. В первом квартале прошлого года, по данным ЦБ, она составляла 14,37%, а по итогам четвертого снизилась до 13,47% годовых.

В нынешнем году снижение ставок по кредитам для малых и средних предприятий продолжается. Политика ЦБ по снижению ключевой ставки обеспечила существенную поддержку тренда на уменьшение ставок среди ведущих игроков банковского рынка.

«В течение всего 2019 года происходило постепенное снижение процентной ставки по кредитам для МСБ,— отмечает Андрей Костин, директор по корпоративному бизнесу АО “Альфа-банк” в Ростове-на-Дону.— В среднем она снизилась на 2%. Мы этот тренд связываем с общим снижением уровня ставок на рынке».

«Процентные ставки снижаются,— подтверждает Дмитрий Смирнов, директор департамента малого бизнеса Росбанка.— Сегодня они стартуют с 9,5%. Одновременно наш банк является участником государственной программы Минэкономразвития для МСП с льготной ставкой 8,5%».

По данным Станислава Копылова, коммерческого директора региона «Юг» Юникредит Банка, в настоящий момент в рамках различных программ уровень ставок кредитования МСП колеблется в пределах 10,5–11% годовых.

«При условии дальнейшего снижения уровня ключевой ставки Банка России мы готовы к развитию и расширению кредитования субъектов МСП по ставкам, находящимся на нижней границе рынка»,— резюмирует он.

Господдержка как стимул

Рост объемов кредитования МСБ в России и на юге страны, в частности, как и снижение ставок по кредитам, наблюдается с 2018 года, утверждают аналитики и участники рынка. В Ростовской области, по данным ЦБ, объем кредитования малых и средних компаний в прошлом году вырос более чем на 8%: всего им было выдано 200 млрд руб. В первом полугодии 2019 года рост в регионе составил 5,4%. МСП получили в банках займов на общую сумму более 98 млрд руб.

По наблюдениям экспертов, для отдельных категорий заемщиков из числа малых и средних предприятий уже в 2018 году годовая процентная ставка оказалась ниже ключевой. Например, для участников «Программы 6,5%», по которой в прошлом году работали 15 банков, предлагавших кредит под 6,5%. Предложением могли воспользоваться предприятия МСБ, действующие в приоритетных отраслях российской экономики — АПК и сельхозпереработке, ЖКХ, строительстве, а также в туризме, транспортной сфере и смежных отраслях. Реализация программы началась, когда ключевая ставка еще превышала 7%.

Эксперты утверждают, что в целом рост кредитования МСП прежде всего связан с действием программ государственной поддержки: процентная ставка по обычным коммерческим кредитам все еще довольно высока, особенно для малых предприятий. В то же время процентная ставка по госпрограммам уже приближается к комфортным для малого и среднего бизнеса величинам.

В 2019 году, наряду с продолжающей действовать «Программой 6,5%», появились новые программы с господдержкой. Так, в октябре МСП Банк в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса установил ставку на уровне 7,75% годовых для резидентов Дальнего Востока, Северного Кавказа и моногородов, инвесторов высокотехнологичных стартапов, спортивного и семейного бизнеса, предпринимателей старше 45 лет, женщин-предпринимателей, а также для сельскохозяйственных кооперативов. Для прочих малых предприятий ставка по кредитам банка на инвестиционные цели сегодня составляет 8%, по займам на пополнение оборота — 8,25%. Для среднего бизнеса величина ставки по кредиту как на инвестиционные, так и на оборотные цели — 8%.

Еще более привлекательно выглядят программы льготного финансирования малых форм агробизнеса. Например, в августе Россельхозбанк запустил программу «Микро АПК». По ней микропредприятия, занятые в агробизнесе, могут получить кредит с процентной ставкой 5% годовых.

Эксперты полагают, что снижение ключевой ставки даст возможность продлить действие уже работающих госпрограмм и, вероятно, запустить новые, что благоприятно скажется на динамике кредитования МСБ.

Дать так, чтоб можно было взять

Елена Чижевская, вице-президент РФИ банка, считает, что для реализации потенциала, который появляется в связи со снижением ключевой ставки, необходимо смягчать условия получения займов. Предприниматели, которые открывают свое дело, нуждаются в заемных средствах под низкий процент. Сейчас минимальная ставка для них — около 11%, однако фактически получить деньги сложно, считает она: ограничен список отраслей, которые могут воспользоваться предложением. Кроме того, банки хотят обезопасить себя от невозврата средств и крайне редко выдают заемные средства новым ателье, салонам красоты, маленьким розничным магазинам и сервисам по ремонту автомобилей. «У финансовых организаций есть линейка продуктов для застройщиков, небольших предприятий и фермеров. Но средства можно получить под залог недвижимости, и это для многих проблема»,— поясняет она. По словам госпожи Чижевской, еще одна сложность — в том, что даже если заемщик соответствует всем требованиям банка, процедура оформления документов может затянуться. «Сезонный бизнес из-за такой задержки просто не успеет за оставшийся период отработать кредит и заработать на продолжение работы»,— отмечает Елена Чижевская.

Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка, утверждает, что даже при низких ставках по кредитам микробизнес зачастую не может ими воспользоваться из-за несоответствия параметрам, установленным банком. «Примерно это же происходит в кредитовании малых сельхозпроизводителей,— говорит он.— Программы есть, и ставки низкие, но где вы видели мелкого фермера, у которого в собственности 100 га земли и парк тракторов? А он потому и мелкий, что нет денег на приобретение этого, средств на развитие. Тех, кто может вложить в бизнес миллионы — будь то сельское хозяйство или розничная торговля, вряд ли можно отнести к категории “малый и средний бизнес”». В итоге, по мнению господина Люшина, новые программы удешевляют кредиты для тех, кто и раньше мог ими воспользоваться. А упрощения доступа для малого и среднего бизнеса не происходит.

«Основными факторами, влияющими на рост портфеля МСП, являются смягчение требований к залоговому обеспечению, упрощение процедур рассмотрения заявки клиента и применение скорингового подхода при анализе клиента»,— отмечает Максим Световцев, директор департамента развития продуктов и процессов Московского индустриального банка (МИнБанк).

По словам директора Ростовского филиала Россельхозбанка Ларисы Туишевой, конструктивным шагом было недавнее решение рассматривать в качестве залога предмет кредита. «Инвестиционные цели микробизнеса — приобретение сельхозтехники, сельхозживотных и земель сельхозназначения. Их мы берем в залог — не нужно дополнительного обеспечения»,— комментирует она.

Елена Чижевская добавляет, что для повышения доступности кредитов для малого и среднего бизнеса нужно также удалять бюрократические препоны.

Перспективы — условно положительные

Прогнозы экспертов относительно величины ключевой ставки, ставок по кредитам для МСБ и динамике кредитования этого сегмента до конца года неоднозначны.

По оценкам «Опоры России», вызывает опасение естественная убыль малых и средних предприятий и работников, занятых в этом сегменте. По данным исследования организации на основе информации Федеральной налоговой службы, за последний год число МСП в стране сократилось на 4%, до 5,7 млн, а количество их сотрудников — на 5%, до 15,2 млн человек. Таким образом, сокращается пул потенциальных заемщиков.

Тем не менее прирост выдачи кредитов МСБ в Ростовской области, по оценкам игроков рынка, к концу года может составить 13–15%. «Существенным фактором в регионе являются различные программы государственной поддержки с субсидированием процентной ставки,— считает Андрей Костин.— Несомненное влияние на объемы кредитования до конца 2019 года и в 2020 году также окажут изменения, касающиеся залоговых требований, внесенные в программы минсельхоза во втором полугодии».

Что до динамики ключевой ставки, по мнению аналитиков, к концу этого года и в начале следующего есть основания ожидать ее дополнительного снижения. Так, по подсчетам БКС, потенциал уменьшения составляет примерно 0,5–0,7%. «Кредитная ставка для МСП в среднесрочной перспективе будет снижаться вслед за снижением ключевой ставки ЦБ,— считает Максим Световцев.— При этом изменение ключевой ставки само по себе незначительно влияет на динамику кредитования МСП. Банки все еще неактивно кредитуют такие предприятия: издержки при выдаче и дальнейшем обслуживании кредитов крупному бизнесу значительно меньше».

В числе факторов, влияющих на динамику кредитования, помимо ключевой и банковской ставок, а также смягчения требований к заемщикам, аналитики называют экономическую ситуацию в целом, стабильность работы предприятий и уровень рисков, которые несет выдача банками средств МСП. По словам Станислава Копылова, динамику экономической активности сдерживают снижение внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях происходящего замедления мировой экономики, а также слабая динамика инвестиционной активности.

Павел Самиев, председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам, констатирует, что просрочка по кредитам в сегменте МСБ пока стабильно превышает 10%. В такой ситуации банки не могут ощутимо снизить стоимость кредитов для всех заемщиков из этого сегмента, даже несмотря на снижение ключевой ставки. Ставки продолжат снижаться для предпринимателей с хорошей кредитной историей, для стабильно работающего бизнеса.

Исходя из этих предпосылок и реагируя на снижение ключевой ставки, банки будут искать баланс между повышением доступности кредитных средств для МСБ и минимизацией собственных рисков.

В целом, по мнению экспертов, для существенного роста кредитования МСБ наряду со снижением ключевой ставки и процентных ставок по кредитам необходимо обеспечение комфортных условий для малого и среднего бизнеса, связанных с налоговой политикой, ростом внутреннего платежеспособного спроса на товары, производимые предприятиями, и снижением административных барьеров для бизнеса. n

Иван Демидов