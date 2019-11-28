Дороги в Семенове отремонтирует петербургский подрядчик

Региональный госзаказ на ремонт в 2020 году 30 километров дорог в городе Семенов получит ООО Строительная компания «Орион плюс» из Санкт-Петербурга. Этот подрядчик выиграл электронный аукцион, предложив сделать работы за 293,8 млн руб. (при стартовой цене 302,8 млн).

Добавим, что эта компания уже участвует в строительстве самого крупного дорожного проекта в регионе стоимостью 3,56 млрд руб. — автомобильной развязки с путепроводами «Неклюдово-Золотово» на участке автотрассы Нижний Новгород-Киров. Кроме того, по данным госзакупок, ООО СК «Орион плюс» сорвало сроки исполнения госконтракта 2019 года по ремонту участков дорог в Уренском районе ценой 230,9 млн руб. Перекладка дорожного полотна должна была быть завершена в конце августа, но подрядчик продолжает исполнение договора, получая штрафные санкции от госзаказчика.

Иван Сергеев