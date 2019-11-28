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В Саратовской области уже неделю идут поиски пропавшего ребенка

В Самойловском районе Саратовской области уже неделю продолжаются поиски пропавшего в селе Песчанка подростка. Об этом напоминают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Саратов».

Как ранее сообщал "Ъ-Средняя Волга", 12-летний Артур Шмыглев расстался с друзьями после прогулки вечером 21 ноября и направился в сторону дома, однако с тех пор о местонахождении мальчика ничего не известно.

На место пропажи ребенка прибыла группа поисковиков «Лиза Алерт» из Москвы. Вместе с волонтерами регионального отряда они будут прочесывать и осматривать местность в районе села Песчанка, в поселке Алексеевский, селе Криуша и прилегающих территориях. На месте также работает кинологический расчёт волонтерского отряда, спасатели областной службы спасения, полиция, следственный комитет, профильный отдел ГУ МВД по розыску без вести пропавших.

Марина Ковалева


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