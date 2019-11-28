Более 126 км региональных автодорог отремонтируют в Оренбуржье в 2020 году

В Оренбургской области по состоянию на конец ноября отремонтировано 202,4 км автомобильных дорог регионального значения и 47,2 км автодорог местного значения. Работы проведены на трассах в Оренбурге, Орске, Новотроицке и Гае. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на начальника отдела мониторинга программ и реализации приоритетных проектов ГУ «ГУДХОО» Виктора Бровикова.

«Кроме этого, на дорогах Оренбургской области установлено 14 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. На 42 объектах безопасности в областном центре работы завершены, – цитируются в сообщении слова Виктора Бровикова.

В следующем году будет восстановлено свыше 126 км региональных дорог. В первую очередь работы будут проведены в Орской агломерации. Будут восстановлены дороги по направлениям Гай – Ириклинский, Энергетик – Новоорск и Орск – Домбаровка – Светлый.

Кроме того, продолжится восстановление трассы Илек – Ташла – Соболево и будет проведен капитальный ремонт участка дороги Секретарка – Дымка в Северном районе Также предполагается отремонтировать участок трассы Бугульма – Бугуруслан – Бузулук – Уральск в Бугурусланском районе.

Георгий Портнов