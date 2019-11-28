Преподавателя минераловодского филиала РГУПС осудили за взяточничество

Вступил в силу приговор Минераловодского городского суда в отношении заведующей кафедрой филиала РГУПС (Ростовского государственного университета путей сообщения «РИЖТ») в Минеральных Водах и по совместительству директора по учебной работе филиала Анны Омаровой. Ранее она была признана виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения и получении взяток (пять эпизодов) должностным лицом - ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 290 УК РФ, сообщает пресс-служба Южного СУТ СКР.

Судом установлено, что Анна Омарова получала взятки от абитуриентов, желающих поступить на первый курс РГУПС, и «денежные благодарности» от студентов РГУПС за успешную сдачу зачетов и экзаменов в сессии 2016-2017 годов.По совокупности преступлений госпоже Омаровой было назначено 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Ее защита обжаловала приговор в апелляции, однако получила отказ.

Олег Горяев