В Горном университете открылась российско-германская сырьевая конференция

В Петербурге начала работу XII Российско-Германская сырьевая конференция. Она проходит в Санкт-Петербургском Горном университете.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в работе конференции принимают участие представители 49 университетов Германии и России, а также политики и ученые двух стран. В числе приглашенных гостей — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов, вице-премьер РФ Алексей Гордеев, министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.

Продлится российско-германская сырьевая конференция в Петербурге до 29 ноября.