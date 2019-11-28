Сергей Пуликовский назначен вице-губернатором Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил на должность своего заместителя Сергея Пуликовского. Новый вице-губернатор будет курировать внутреннюю политику региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Сергей Пуликовский до сегодняшнего дня возглавлял департамент внутренней политики края, должность вице-губернатора по вопросам внутренней политики была вакантной – занимавший этот пост Алексей Копайгородский перешел на работу в Сочи в должности мэра города. Сергей Пуликовский родился в 1975 году, окончил Новосибирское высшее военное общевойсковое командное училище, Военную академию им. Фрунзе, Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. Служил в Вооруженных силах РФ, с 2016 года занимал пост военного комиссара Краснодарского края, затем был вице-мэром Краснодара, руководителем краевого департамента ГО и ЧС. Сергей Пуликовский – сын генерал-лейтенанта Константина Пуликовского, бывшего полпреда президента РФ в ДФО.

Анна Перова, Краснодар