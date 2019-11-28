В Новосибирской области начали использовать санавиацию для оказания помощи пострадавшим в ДТП

Как сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, для снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в регионе в 3,5 раза (по сравнению с 2017 годом) планируется выполнение разных условий. Одно из них — повышение оперативности реагирования службы скорой помощи на вызовы с места совершения ДТП, осуществить которое планируется за счет создания мобильных бригад, несущих оперативное дежурство на опорной сети автодорог в области. Также показатели могут быть достигнуты благодаря использованию санитарной авиации для доставки пострадавших в ДТП в медучреждения для оказания скорой медицинской помощи.



Как доложил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов, в настоящее время возможности санавиации начали активно использоваться для оказания помощи пострадавшим в различных дорожных авариях, что уже повлияло на снижение показателей смертности. По данным регионального минздрава, из 159 пациентов, эвакуированных санитарной авиацией в 2019 году, восемь были с травмами, полученными в ДТП. Всем пациентам в ГБУЗ НСО «ГНОКБ» оказана квалифицированная медицинская помощь, часть из них в связи с улучшением уже переведены на долечивание в больницы по месту жительства. Он также отметил, что пострадавшие в ДТП внесены в приоритетный список эвакуации с использованием санитарной авиации.

Напомним, что санавиация начала работу в Новосибирской области в августе 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение». В регионе на базе станции скорой медицинской помощи была создана специализированная авиамедицинская бригада и пост управления санитарно-авиационной медицинской эвакуацией. Развитие санитарной авиации находится на личном контроле губернатора области Андрея Травникова.