Партия «Яблоко» откроет местное отделение в Магнитогорске

В Магнитогорске 30 ноября пройдет первое за долгое время собрание местного отделения партии «Яблоко». На нем планируют выбрать председателя, его заместителей и членов местного совета, сообщают в региональном отделении партии. Также планируется провести встречу-лекцию для всех желающих стать кандидатами в депутаты, собеседования с теми, кто хочет вступить в партию, регистрацию сторонников.

Как отметил председатель реготделения Ярослав Щербаков, «Яблоко» готово «сотрудничать со всеми представителями демократических оппозиционных сил», которые разделяют взгляды партии.