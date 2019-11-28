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Партия «Яблоко» откроет местное отделение в Магнитогорске

В Магнитогорске 30 ноября пройдет первое за долгое время собрание местного отделения партии «Яблоко». На нем планируют выбрать председателя, его заместителей и членов местного совета, сообщают в региональном отделении партии. Также планируется провести встречу-лекцию для всех желающих стать кандидатами в депутаты, собеседования с теми, кто хочет вступить в партию, регистрацию сторонников.

Как отметил председатель реготделения Ярослав Щербаков, «Яблоко» готово «сотрудничать со всеми представителями демократических оппозиционных сил», которые разделяют взгляды партии.

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