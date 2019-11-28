Шестой кассационный суд в Самаре начал работу в здании на Крымской площади

Департамент информационной политики Самарской области

В здании Шестого кассационного суда в Самаре, расположенном на Крымской площади, завершились строительные работы. Работа учреждения началась в современном здании, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Судебная коллегия по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции временно располагалась на ул. Рабочей, 21. Судебная коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по административным делам временно работала на ул. Льва Толстого, 115.

Новые апелляционные и кассационные суды в России начнут работать 1 октября 2019 года. Под юрисдикцию кассации в Самаре попадают Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Кировская, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области. Суд в Самаре является самым большим в системе созданных кассационных судов РФ.

Андрей Сазонов