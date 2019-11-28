В Новосибирской области до конца года будет открыто 17 детских садов

До конца 2019 года в Новосибирской области будет введено в эксплуатацию 17 детских садов на 2 895 мест. Также в этом году начато строительство еще 17 новых детских садов на 2 975 мест в городе и области. Вчера, как сообщает правительство региона, было завершено строительство детсада на 220 мест в Новосибирске. Он был построен в рамках нацпроекта «Демография». Инвестиции в строительство составили около 257 млн руб. Министр образования региона Сергей Федорчук назвал садик «одним из самых образцовых» в области. Его открытие запланировано на декабрь 2019 года.

В ноябре во время визита в Новосибирск председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил, что до конца года в регионе будет построено 13 детских садов. «В связи с тем, что в регионе очень много молодежи, есть проблема с местами для детишек в возрасте с трех лет. У нас около 2,5% таких детишек ждут своей очереди. Мы и эту проблему окончательно закрываем, и обеспечиваем ясельный возраст»,— сказал глава региона.

Илья Николаев