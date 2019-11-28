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Четверо сотрудников UPS арестованы по подозрению в перевозке наркотиков

Четверо сотрудников американской логистической компании UPS и еще семь человек арестованы в ходе операции, проведенной в последние две недели по подозрению в причастности к перевозке наркотиков по территории США. Расследование, которое вели Министерство внутренней безопасности и управление полиции города Тусон (штат Аризона), началось два года назад. По данным СМИ, в руки полиции попали данные о том, что наркоторговцы используют для перевозки наркотиков водителей UPS. Арестованных обвиняют в хранении и распространении наркотиков, отмывании денег и противоправном поведении с использованием оружия.

По данным следствия, в рамках такой схемы на восток США были перевезены большие объемы наркотиков, а обратно в Тусон — деньги от их продажи. По данным The Washington Post, речь шла о сотнях килограммов марихуаны и других видов наркотиков еженедельно, которые упаковывали в стандартные коробки и отправляли через систему доставки UPS. Водители и контролеры, работающие в UPS, пользовались своим знанием методов проверок в компании, чтобы провозить наркотики и обходить внутренние проверки. Одновременно с арестами полиция конфисковала деньги, транспортные средства, оборудование для производства наркотиков и около 50 тыс. контрафактных приспособлений для курения марихуаны.

В UPS подтвердили, что знают об арестах и сотрудничают со следствием. «Мы не вправе обсуждать детали арестов, так как расследование продолжается»,— заявили в компании. О том, что с помощью логистических компаний, таких как UPS и FedEx, нередко перевозят наркотики, полиция говорит уже многие годы. Компании отвечают на это, что они используют многоуровневые проверки, но не могут отследить содержимое каждой коробки.

Яна Рождественская


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