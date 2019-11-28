«МВМ» не смогла оспорить отзыв лицензии на добычу минеральной воды

Компания «МВМ», разрабатывавшая Терсинское месторождение минеральной воды в Кузбассе, не смогла оспорить отзыв у нее лицензии на добычу воды. Иск был подан к Сибнедрам. «В иске отказать полностью», - сообщается на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Лицензия была выдана компании в 2014 году сроком до 2038 года. Однако летом этого года Сибнедра досрочно прекратили ее действие из-за этого, а также из-за неутвержденного проекта округа горно-санитарной охраны месторождения компания.

«МВМ» трижды безуспешно пыталась согласовать с Кузбасснедрами технологическую схему. В числе претензий к документации указывались непроработанные вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами, отсутствие согласованного проекта горно-санитарного округа. Попытки компании оспорить отказ контролирующих органов в согласовании проектной документации успехом также не увенчались.

Директор «МВМ» Виктор Иванов ранее сообщал «Ъ», что планирует оспаривать отказ во всех судебных инстанциях.

Балансовые запасы Терсинского месторождения позволяют добывать в сутки 90 куб. м минеральной воды в течение 10 лет.

Оксана Павлова