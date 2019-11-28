«Аютинский хлеб» закупит в Италии упаковочное оборудование за 60 млн рублей

Хлебопекарное предприятие «Аютинский хлеб» заключила с итальянской компанией RECORD S.P.A. соглашение о поставке упаковочного оборудования на 60 млн руб., сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Под брендом «Аютинский хлеб» продает свою продукцию зарегистрированное в Шахтах юрлицо ИП Гуковская М.Ю. По данным официального сайта предприятия, сейчасна заводе работает более 500 человек, выпускается 42 вида продукции, которая поставляется практически по всей Ростовской области, а также Краснодарском крае и Волгоградской области.

Дарья Голякова