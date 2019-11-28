В Кургане сохранили льготы на проезд в общественном транспорте

Депутаты Курганской городской думы на очередном заседании приняли решение не менять в 2020 году порядок и условия проезда льготных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, сообщает пресс-служба представительного органа.

Как пояснил директор курганского департамента развития городского хозяйства Вадим Лютиков, право на бесплатный проезд в общественном транспорте сохраняют ветераны и инвалиды Великой отечественной войны, инвалиды боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, почетные граждане Кургана. 72 бесплатных поездки в месяц предоставляются детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей и обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 30 купон-талонов на поездки в период с января по май по-прежнему смогут получать дети из малообеспеченных семей, нуждающиеся в проезде до места учебы. Пенсионеры по возрасту и учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений смогут, как и ранее, пользоваться правом проезда по разовым льготным талонам. Пожилым людям в период с 1 января по 30 июня будет доступно 60 таких купонов, школьникам – ежемесячно по 25 с января по май. Их цена составит 20 руб.