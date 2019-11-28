Владельцы уфимского апарт-отеля Park City пытаются договориться со Сбербанком

Временный управляющий уфимского ООО «Парк-сити Урал» (управляет апарт-отелем Park-City) Гульчачак Шигапова планирует подписать мировое соглашение с кредиторами предприятия, крупнейшим из которых является Сбербанк. Как следует из материалов арбитражного суда Башкирии, о подготовке мирового соглашения временный управляющий заявила в арбитражном суде. Разбирательство отложено на 11 декабря. На портале «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» сообщается, что на время согласования условий мирового соглашения откладывается также первое собрание кредиторов. В октябре в реестре кредиторов предприятия произошла замена: 100 млн из 230,6 млн руб. долга «Парк-сити Урал» перед Сбербанком выкупило уфимское ООО «Система» Артема Манушкова и Андрея Филиппова. Господин Манушков ранее упоминался в СМИ как заместитель генерального директора крупной подрядной компании Башкирии «Дортрансстрой». Компания «Система» также была генеральным подрядчиком строительства загородного поселка Новобулгаково под Уфой, застройщик которого —ООО «Стройвертикаль» — связан с членами семьи предпринимателя Марселя Юсупова, совладельца «Парк-сити Урал».

Господин Манушков для комментариев пока не доступен, равно как и Гульчачак Шигапова.

Процедура банкротства в ООО «Парк-сити Урал» была введена в декабре 2018 года по требованию магнитогорского ИП Сергея Сухова, который купил долг предприятия в размере 571 тыс. руб. у магнитогорского ООО «Соломон». Вторым совладельцем «Парк-сити Урал» являлся бывший гендиректор «Баштрансгаза» Сергей Пашин, а с марта им стал некто Павел Коновалов.

Четырехзвездный апарт-отель Park city построен в Уфе перед саммитами 2015 года на улице Менделеева, рядом с ипподромом «Акбузат». Инвестиции в проект оценивались примерно в 900 млн руб., из которых 300 млн руб. в виде кредитов предоставил Сбербанк.

Ирина Самойлова