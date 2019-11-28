Три жителя Екатеринбурга заявились на пост главного архитектора Челябинска

В Челябинске завершился прием заявок на включение в кадровый резерв для замещения должности главного архитектора города. Документы подали 16 человек, среди них три жителя Екатеринбурга, по одному соискателю из Озерска и Санкт-Петербурга, остальные — челябинцы. Об этом сообщает в своем telegram-канале начальник управления информационной политики Владимир Сафонов. В пятницу, 29 ноября, комиссия проверит документы кандидатов и составит список допущенных к очному собеседованию. Сам конкурс состоится 3 декабря.

Как сообщает “Ъ-Южный Урал”, действующий главный архитектор города, 60-летний Николай Ющенко, работает и не собирается в отставку. Однако к нему в последнее время возникало много вопросов: волну критики вызвал новый генплан города и покраска дома на площади Революции в розовый цвет.