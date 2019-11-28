В Сибири за девять месяцев продано смартфонов на 38,7 млрд рублей

В регионах Сибири по итогам девяти месяцев продажи смартфонов составили 38,7 млрд руб. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 9%. Такие данные рынка приводит «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть»). В штуках участники рынка продали 2,7 млн устройств (+2%). По оценкам «Связного», прирост продаж смартфонов в денежном выражении связан с тем, что покупатели все чаще отдают предпочтение устройствам с более продвинутыми характеристиками.

В денежном выражении первое место в объемах продаж занимают смартфоны от 40 до 60 тыс. руб. с долей 13%. В тоже время наибольшая доля продаж в штуках (22%) приходится на смартфоны стоимостью от 5 до 8 тыс. руб., смартфоны от 8 до 10 тыс. руб. занимают 14%, от 10 до 13 тыс. руб. - 12%.

В 2018 году в Сибири было продано 3,7 млн смартфонов (+2%) на сумму 52 млрд руб. (+19%). В России, по данным Mobile Research Group, было реализовано 29,5 млн смартфонов — каждый пятый россиянин в 2018 году приобрел смартфон.

Оксана Павлова