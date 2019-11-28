В Самаре свидетели подтвердили участие Минахмета Халиуллова в коммерческом подкупе

В Советском районном суде по делу председателя Совета депутатов Промышленного района Самары Минахмета Халиуллова выступили четыре свидетеля, представители компании-подрядчика. Они подтвердили информацию о незаконных сделках, о которых идет речь в материалах уголовного дела. Об этом “Ъ-Волга” сообщил помощник прокурора Советского района Самары Вусал Алиев.

Ранее в отношении депутата было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с июля 2016-го по июль 2018 года Минахмет Халиуллов от лица подрядчика регионального оператора «Фонд капитального ремонта Самарской области» (ФКР) как представитель ООО «Техстрой» передал более 1 млн руб. Алексею Архипову, брату бывшего врио гендиректора фонда капремонта Михаила Архипова. Он, в свою очередь, передал незаконное вознаграждение экс-главе областного ФКР за беспрепятственное перечисление подрядчику денег за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Подозреваемый был арестован. Сначала он не признавал своей вины, но в итоге сознался в содеянном.

Георгий Портнов