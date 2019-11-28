Погода запаслась переменчивостью Какой будет температура в Москве на выходных

Потепление, проливные дожди, снег и заморозки — все это ждет москвичей уже до конца недели. При этом метеозависимые люди испытают на себе все «прелести» «барического дна», предупредил ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В четверг сохранится пасмурная погода с символическими, незначительными осадками в виде слабого снега. Дневная температура будет колебаться около нулевой отметки. В пятницу она начнет постепенно портиться, скажется усиление циклонического вихря с северо-запада, поэтому тоже будет облачно. Пройдут моросящие осадки, температура днем уже повысится до +2 градусов. И самые сложные погодные условия ждут москвичей и жителей центральной России в предстоящие выходные, поскольку 30 ноября будет облачно, пройдут достаточно интенсивные проливные дожди, они будут напоминать летние ливни. По нашим оценкам, может выпасть до 30% месячной нормы или до 17-18 мм осадков. Температура продолжит повышаться.

Ночью около нуля, днем уже до +2…+4 градусов. И атмосферное давление достигнет “барического дна” — 733 мм ртутного столба. Метеозависимые люди, будьте готовы.

Но и это еще не все: утром в воскресенье воздушная масса сменится на более свежую, температура начнет стремительно понижаться, дожди станут переходить в заряды интенсивного снега. И, конечно, в воскресенье к утру, как только столбики термометров пересекут ноль и уйдут в слабо отрицательные значения, землю накроет ледяным панцирем толщиной до пяти милиметров как минимум»,— рассказал Тишковец.

Как утверждают метеорологи, на этой неделе ледяного дождя в столице не будет.