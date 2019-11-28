Ампир с хозяйственным акцентом

В рамках подготовки Перми к 300-летию городские власти решили остеклить балконы 19 домов на Компросе в едином стиле с помощью алюминиевого профиля, профиля ПВХ и композитного материала «Алюкобонд». В фонде капремонта края отмечают, что это решение согласовано с Инспекцией по охране объектов культурного наследия. Одни архитекторы считают, что дома необходимо сохранить в исконном виде (с открытыми балконами), другие отмечают, что оценивать используемые материалы надо, предварительно изучив весь проект.

Балконы 19 домов на Комсомольском проспекте, которые собираются ремонтировать к 300-летию Перми, планируется остеклить по единому типу, сообщил портал zvzda.ru. Источник “Ъ-Прикамье” в мэрии подтвердил эти сведения.

Согласно опубликованному в СМИ письму замгендиректора фонда Натальи Киселевой, организация предписала подрядчикам при капремонте фасадов домов использовать утвержденную рабочую документацию. Она предусматривает устройство ограждения балконов с остеклением. В документе указаны и номера 19 домов, фасады которых обновят.

Еще в 2018 году стало известно, что к 300-летию в краевом центре отремонтируют фасады домов на главной улице города. Дополнительно на эти цели к средствам, которые собирают жители на капремонт, в 2019–2020 годах планировалось добавить субсидии из городского бюджета. Кроме того, к юбилею власти хотят обновить весь Комсомольский проспект. Проект предполагает воссоздание исторического облика улицы, приоритет пешеходного движения по бульварной части, сокращение парковок и организацию сквера на Комсомольской площади.

Реставрация проспекта началась с дома №10, в котором расположен Центральный выставочный зал. Колерный паспорт объекта, опубликованный на сайте администрации Перми, разработало ООО «Архитектурная мастерская „Город“».

«Все вопросы, касающиеся остекления балконов, согласованы с государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края»,— сообщили “Ъ-Прикамье” в Фонде капремонта.

Согласно ответу госинспекции, остекление 15 балконов многоквартирных домов не нарушит их архитектурный и исторический облик, поскольку фасады имеют минимальное количество архитектурного декора. Остекление балконов еще четырех домов предусмотрено колерными паспортами. В Фонде капремонта отметили, что проектное решение по ремонту фасадов подготовило ООО «Верхнекампроект» с учетом требований городского департамента градостроительства и архитектуры и предложений собственников квартир.

По сведениям Фонда капремонта, состояние балконных плит во многих домах не соответствует нормативным требованиям. Поэтому решили крепить остекление на металлическую конструкцию для разгрузки балконных плит, а также выравнивания балконов. Для остекления будут использовать профили ПВХ, алюминиевый профиль, для обшивки — композитный материал «Алюкобонд», представляющий собой панели.

«Не понимаю, зачем балконы стеклить и закрывать аутентичные решетки. Живешь на Компросе, изволь соответствовать — оставлять балкон в своем первоначальном виде. Так делается в Москве, Риге и других крупных городах»,— говорит архитектор-реставратор Геннадий Воженников. Он добавляет, что планируемое обновление фасадов не обсуждалось с пермским архитектурным сообществом. Господин Воженников также напоминает, что Компрос является достопримечательным местом, которое важно сохранить в первоначальном виде. Остекленные балконы домов, выполненных в стиле сталинского ампира или с его элементами, точно не входили в архитектурный замысел их создателей. По словам эксперта, в рамках ремонта с фасадов будут убирать кондиционеры, что тоже создаст проблемы. Планируется переносить их на другую сторону дома, либо устанавливать на балконе. Первый вариант повлечет увеличение финансирования, второй — проблемы в работе кондиционера.

Архитектор Сергей Шамарин подчеркнул, что под словом «единообразие» нужно понимать не одинаковое оформление, а одинаковый подход к качеству фасадов. При этом подход к каждому объекту должен быть индивидуальный, будь это дом хрущевского, сталинского или брежневского периода. «Мне кажется, что однотипные дома хрущевского периода могут быть приведены в порядок единообразно. Они все похожи, потому и называются типовыми. Поскольку Комсомольский проспект — достопримечательное место и находится под контролем органов, занимающихся охраной архитектурных памятников, то они должны курировать этот вопрос и принимать решения»,— отмечает господин Шамарин. По его мнению, используемые в работах материалы зависят от качества проекта: «Нужно видеть проект и как будет дом выглядеть в итоге. Качество материалов всегда заложено в проекте. Не видя проект, мы не можем оценить его архитектурное качество (пропорции стекла, высоту ограждения, фактуру поверхности и прочее)».

Евгения Ахмедова