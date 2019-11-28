В Казани снесут рынок «Нагмир»

Власти Казани планируют снести рынок ООО «Нагмир» на улице Фучика. Торговый комплекс был включен в список самовольно построенных и незаконно размещенных торговых объектов, подлежащих демонтажу. Это следует из распоряжения мэрии, опубликованного в сборнике документов.

Рынок состоит из 60 нестационарных торговых павильонов. Собственник должен снести объект с 26 ноября по 5 декабря 2019 года. В противном случае его демонтируют принудительно с 6 декабря 2019 года по 20 февраля 2020 года, говорится в документе

Также в списке незаконно построенных объектов, которые подлежат сносу, оказались торговые павильоны на улицах Баумана, Гагарина, Чуйкова, Липатова, Губкина, Литвинова, Восстания, Зорге, Горького, Адоратского и на проспекте Ямашева. Всего в число торговых точек вошло 18 павильонов. Собственников 17 из них установить не удалось. Все они также будут снесены в конце 2019 года, либо в начале 2020-го.

"Ъ-Казань"