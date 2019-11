Российские НКО могут получить гранты на профилактику ВИЧ от компании Gilead Sciences

Международная компания Gilead Sciences объявила о запуске программы «На пути к нулевому показателю» (Getting to Zero) — это возможность для организаций, работающих в области профилактики ВИЧ, получить дополнительное финансирование.

Подать заявку на грант могут общественные организации, государственные медицинские учреждения, учреждения социальной защиты или аналогичные организации, которые реализуют проекты, направленные на то, чтобы посредством профилактических мероприятий полностью исключить новые случаи ВИЧ-инфекции — выйти на путь к нулевому показателю.

Организация должна быть зарегистрирована как некоммерческая, ее штаб-квартира–- расположена в одной из европейских стран, Австралии или Канаде (регион АСЕ), она должна работать во благо общественного здравоохранения, включая, но не ограничиваясь предоставлением медицинских или социальных услуг, просвещением и защитой прав и интересов труднодоступных или неохваченных групп населения. Проекты должны оказывать положительное воздействие на конкретные сообщества в регионе ACE.

Рассматриваются заявки на гранты с объемом финансирования до 100 тыс. фунтов стерлингов. Предложенные проекты должны быть завершены в течение 12 месяцев. Проекты с меньшим сроком реализации и меньшим бюджетом тоже будут рассмотрены.

Мероприятия по предупреждению ВИЧ могут включать инициативы по тестированию и/или повышению информированности о заболевании, образовательные программы, а также, в рамках комплексной стратегии по профилактике заболевания, повышение информированности о практике безопасного секса и доконтактной профилактике ВИЧ.

Помимо России заявки на участие в программе принимаются от организаций из Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии.

Gilead приветствует предложения по реализации профилактических программ, рассчитанных на следующие группы населения:

Трансгендеры

Мигранты / Перемещенные лица

Лица африканского и азиатского происхождения, а также принадлежащие к этническим меньшинствам

Работники секс-индустрии

Женщины

Заявки принимаются до 14 февраля 2020 года.

Более подробную информацию о том, как подать заявку, можно найти на сайте. Пожалуйста, убедитесь, что вы выбрали программу «На пути к нулевому показателю» (Getting to Zero) внутри формы для подачи заявки.

Начало грантового финансирования — 1 мая 2020 года.