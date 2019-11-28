Экс-глава Новокубанска подозревается в превышении полномочий

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило два уголовных дела в отношении бывшего главы города Новокубанска. Экс-чиновник подозревается в превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) при распоряжении участками земли, уточнили в прокуратуре. События, относящиеся к уголовному делу, происходили в 2017 году, когда главой города был Александр Елисеев. Об этом сообщила пресс-служба управления.

По версии следствия, чиновник под видом перераспределения земель уклонялся от формирования самостоятельных земельных участков и предоставления их всем желающим на конкурентной основе. Глава города издал постановления об утверждении схемы расположения участков общей площадью 1,4 тыс. кв. м и предоставил их в собственность заинтересованным лицам без проведения торгов. Участки, которыми незаконно распорядился глава Новокубанска, находились в государственной собственности.

Анна Перова, Краснодар