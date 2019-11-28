Из-за ветхости сетей без отопления остались более 9 тысяч жителей Дзержинска

В Дзержинске отключили отопление в 26 многоквартирных жилых домах и в шести социальных учреждениях – детской стоматологии, четырех детских садах и в двух корпусах школы №23. В части жилых домов также нет горячей воды, сообщает администрация города. По данным регионального управления МЧС, 28 ноября без тепла остались 9,1 тыс. человек.

В зону отключения попали дома по улице Циолковского, Петрищева, Ленинского Комсомола, Самохвалова и Буденного. По данным ведомства, нарушение подачи тепла на участке трубопровода на улице Петрищева у дома №12 произошло из-за ветхости сетей. Сейчас ведутся работы по замене запорной арматуры на распределительной сети, сообщает мэрия. Устранить проблемы планируется до 20:00.

Днем ранее администрация города предупреждала жителей о том, что Дзержинские тепловые сети (входит в ПАО «Т Плюс») отключит горячую воду и отопление по указанным улицам с 17:00 27 ноября. Возобновить подачу тепла планировалось до 5:00 28 ноября.

Анастасия Еремина