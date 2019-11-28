Отключение воды на Новый год грозит свыше 17,5 тыс. жителям Самары за долг 198 млн рублей

С 25 декабря будет приостановлена подача воды и закрыт доступ к канализации для жителей Самары, накопивших задолженность за услуги. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью «РКС-Самара».

«Всего такие предупреждения получат, а значит, рискуют остаться в новогодние праздники без воды или канализации, более 17,5 тысяч человек. Их общий долг превышает 198 млн руб.!» – говорится в сообщении.

В настоящее время ресурсоснабжающая компания производит автообзвон и СМС-информирование должников. В текущем году были отключены от водоотведения 160 квартир в многоквартирных домах и 154 частных дома в Самаре. Подача холодной воды возобновится после оплаты квитанций от «РКС-Самара».

Георгий Портнов