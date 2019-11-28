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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Нижегородский райсуд отказал в аресте руководителя МИАЦ Максима Михеева

Директора подконтрольной минздраву организации обвиняют в превышении должностных полномочий.

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Директор государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Медицинский информационно-аналитический центр» (ГБУ НО МИАЦ) Максим Михеев решением Нижегородского районного суда ограничен в действиях до 26 января 2020 года.


Ему запрещено общаться с кем-либо, кроме лиц, зарегистрированных по месту его проживания в съемной квартире на улице Белинского, ходить на работу и выходить из дома ночью. Руководителя организации, подконтрольной региональному минздраву, обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Уголовное дело в отношении Максима Михеева возбуждено управлением ФСБ по Нижегородской области. На суде следствие ходатайствовало об избрании для обвиняемого в качестве меры пресечения содержания под стражей. Среди аргументов в пользу ареста был и тот факт, что Максим Михеев закончил академию ФСБ и ранее служил в Генштабе Вооруженных сил РФ. Следствие считает, что он обладает техническими навыками, применение которых позволяет скрыть следы преступления или нарушить условия домашнего ареста, а также может оказать давление на свидетелей. Однако суд избрал более мягкую меру пресечения.

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