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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Определены границы исторического поселения в Самаре

Определены границы исторического поселения в центре Самары. В них включен и Волжский проспект. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в «Твиттере».

«Провели заседание проектного офиса по созданию в Самаре исторического поселения. Дорабатываем последние штрихи. Границы ИП определены. По просьбам жителей в него включен полностью и Волжский проспект»,— написал депутат.

Ранее руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко сообщал,что старая часть Самары может получить статус исторического поселения уже до 20 декабря этого года.

Алена Смирнова


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