«Ростех» займет Юргинскому машзаводу 300 млн рублей

«Ростех» займется финансовым оздоровлением градообразующего предприятия Юрги (Кемеровская область) – Юргинского машиностроительного завода (Юрмаш, ЮМЗ). Госкорпорация готова предоставить своему предприятию беспроцентный заем 300 млн руб. «на обеспечение операционной деятельности и исполнение текущих обязательств», говорится в сообщении «Ростеха».

«Юрмаш» находится в тяжелой финансовой ситуации, выручка предприятия не позволяет ему финансировать текущую деятельность и гасить кредиторскую задолженность. Заем, предоставленный «Ростехом», пойдет на погашение текущих долговых обязательств и выплату зарплаты рабочим. В начале ноября «Ростех» и «Уралвагонзавод» (контролирует «Юрмаш») уже перечисляли деньги на выплату зарплаты работникам ЮМЗ, задолженность перед ними тогда была погашена в полном объеме.

«Параллельно прорабатывается антикризисный план, который позволит в среднесрочной перспективе нормализовать деятельность завода. В его рамках планируется реструктуризация производственных площадей предприятия», - говорится в сообщении «Ростеха».

Как ранее сообщал «Ъ», компания «Газпром межрегионгаз Кемерово» уведомила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Юрмаша из-за просроченной задолженности за поставку газа 239,3 млн руб.

Юргинский машзавод производит полный спектр горно-шахтного оборудования для очистных забоев, технику для разрезов и обогатительных фабрик. Выручка завода в 2018 году составляла 1,26 млрд руб., чистый убыток - 1,8 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», 90% уставного капитала «Юрмаша» принадлежат «УВЗ-сервис», структуры госкорпорации «Ростех».

Илья Николаев