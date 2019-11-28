Жительница Екатеринбурга отсудила более 523 тыс. рублей за неправильное лечение

Пациентка регионального противотуберкулезного диспансера (ПТД) взыскала с медучреждения 523,6 тыс. руб. за то, что ей неверно поставили диагноз, а затем лечили химиотерапией. Такое решение вынес Ленинский райсуд Екатеринбурга, а затем его поддержал Свердловский областной суд. Как сообщили в пресс-службе облсуда, суд также взыскал с больницы более 41 тыс. руб. в пользу калининградского бюро судебно-медицинской экспертизы за проведение экспертных оценок.

Как установил суд, в июне 2016 года жительница Екатеринбурга обратилась к терапевту, который направил ее в городскую больницу №6. Сначала женщину лечили от пневмонии, однако улучшения не наступало, поэтому фтизиатр направил ее на госпитализацию в противотуберкулезный диспансер. «В диспансере по снимкам и компьютерной томографии грудной клетки врачи предположили дифференциальный диагноз между инфильтративным туберкулезом легких и саркоидозом легких. На конференции в тот же день медработники приняли решение о лечении туберкулеза химиотерапией»,— сообщили в пресс-службе суда, отметив, что при диагностике в тесте не было обнаружено микробактерий этого заболевания.

Спустя неделю состояние женщины ухудшилось, а результаты анализов показали развитие лекарственного гепатита. Из-за этого часть препаратов отменили, но препарат внутривенного введения, обладающий сильным гепатотоксическим эффектом, был оставлен, уточнили в пресс-службе. В августе женщина обратилась к заведующей отделением с жалобами на высокую температуру. Врач, не осмотрев пациентку, назначил антибактериальную терапию. Как выяснили в суде, она поспособствовала дальнейшему прогрессированию гепатита. «Состояние женщины ухудшалось: не было сил ходить, отсутствовал аппетит, женщина похудела до 37 кг», — сообщили в суде.

В середине августа пациентке провели диагностическую бронхоскопию с биопсией, по результатам которой врачи диагностировали саркоидоз. Пациентку выписали домой 25 августа с основным диагнозом и несколькими сопутствующими, которые она лечила за свой счет.

Поправив здоровье, женщина обратилась в Ленинский райсуд с иском о взыскании с ПТД компенсации морального вреда и расходов на лечение. По результатам судмедэкспертизы, противотуберкулезная химиотерапия, которую прошла пациентка, не была показана при выявленном диагнозе. Также эксперты отметили, что диспансер имел возможность своевременно поставить правильный диагноз.

Дарья Соколова