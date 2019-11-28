Евгений Куйвашев хочет освободить учителей от «бюрократической нагрузки»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предлагает избавить учителей от бюрократической нагрузки. По его словам, преподавателей надо освободить от всего, что не связано с учебно-воспитательной деятельностью.

«Помимо этого (учебной деятельности) педагоги сейчас должны заниматься заполнением бумаг и справок. Поручаю министерству образования и молодежной политики сформировать предложения по снижению бюрократической нагрузки, чтобы мы могли направить эти предложения на федеральный уровень. Возможно, в дальнейшем наши разработки могут быть включены в национальный проект "Образование"», — сказал губернатор.

Анастасия Реутова