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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Евгений Куйвашев хочет освободить учителей от «бюрократической нагрузки»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предлагает избавить учителей от бюрократической нагрузки. По его словам, преподавателей надо освободить от всего, что не связано с учебно-воспитательной деятельностью.

«Помимо этого (учебной деятельности) педагоги сейчас должны заниматься заполнением бумаг и справок. Поручаю министерству образования и молодежной политики сформировать предложения по снижению бюрократической нагрузки, чтобы мы могли направить эти предложения на федеральный уровень. Возможно, в дальнейшем наши разработки могут быть включены в национальный проект "Образование"», — сказал губернатор.

Анастасия Реутова


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