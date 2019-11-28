Экс-главу СО РАН Александра Асеева судят за воспрепятствование следствию Он не пустил в дом сотрудников правоохранительных органов

В Новосибирске суд рассматривает протокол Следственного комитета, составленный на бывшего председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева и его супругу Веру Асееву. В документе речь идет о якобы нарушении супругами Асеевыми процессуальных обязанностей. По данным СКР, Александр и Вера Асеевы воспрепятствовали расследованию — не пустили в дом оперативно-следственную группу, которая приехала для обыска по делу о незаконной приватизацией семьей Асеевых коттеджа.

На судебном заседании адвокаты господ Асеевых заявили ходатайство об отложении слушаний, поскольку их клиенты неважно себя чувствуют: экс-глава СО РАН Александр Асеев находится на бюллетене, его жена госпитализирована. Суд пошел им на встречу и перенес заседание на 6 декабря.

На прошлой неделе правоохранители возбудили уголовное дело о незаконной, как считает следствие, приватизацией семьей академика Асеева трехэтажного коттеджа в новосибирском Академгородке. Оно расследуется в отношении бывшего управделами СО РАН Эдуарда Скубневского, по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии Следственного комитета, в 2014 году управделами Скубневский заключил с Александром Асеевым, возглавлявшим в то время СО РАН, договор служебного найма помещений на безвозмездной основе. Затем право собственности на коттедж было зарегистрировано на дочь господина Асеева Ольгу.

Следствие полагает, что управделами Скубневский нарушил порядок предоставления служебных помещений, поскольку глава СО РАН в списке нуждающихся в получении жилья не состоял. Якобы академику принадлежала квартира площадью около 137 кв. м. В результате, говорится в деле, из госсобственности РФ выбыл объект недвижимости стоимостью свыше 67 млн руб.

Академик Асеев отмечает, что приватизация коттеджа прошла честно и прозрачно, ее законность подтверждена судебными решениями. Он неоднократно заявлял, что приватизация тогда коснулась почти 80 коттеджей Академгородка, но общественность возмущает только его случай.

Константин Воронов