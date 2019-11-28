Адвокаты экс-главы УКС Самарской области заявили суду об отсутствии оснований для уголовного дела

Адвокат Андрей Соколов дал свидетельские показания по делу экс-главы Управления капитального строительства Самарской области Светланы Моравской. Он рассказал, что собранные им ранее сведения о хищениях бюджетных средств на работы по укреплению берега Саратовского водохранилища послужили основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом Андрей Соколов сообщил “Ъ-Волга”.

«Представители защиты Светланы Моравской задали мне вопросы, которые означали, что адвокаты не вправе заниматься общественной деятельностью и пользоваться гарантированными им Конституцией РФ правами для борьбы с коррупцией. Я считаю, что это искажает смысл работы адвоката», – сказал собеседник издания.

По словам Андрея Соколова, защитники обвиняемой также пытались доказать суду отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела в отношении бывшей чиновницы.

Светлана Моравская обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что бывшая чиновница подписала акты некачественно выполненных компанией «С.И.Т.И.» работ по укреплению берега Саратовского водохранилища. Женщине вменяется нанесение ущерба на сумму свыше 270 млн руб. До задержания в 2018 году она работала на аналогичной должности в Крыму. Максимальное наказание, которое может грозить экс-чиновнице, — до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет. Светлана Моравская своей вины не признает.

Георгий Портнов