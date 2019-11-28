В Казани в рамках реконструкции автодороги к ЖК «Салават Купере» изымут 11 участков

В рамках реконструкции автодороги к ЖК «Салават Купере» в Казани для муниципальных нужд у жителей изымут 11 земельных участков с размещенными на них объектами недвижимости. Это следует из постановления мэрии, опубликованного в сборнике документов.

В список попали участки на улице Осиновская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 14а и 15. Управление жилищной политики сначала оценит их рыночную стоимость, затем с правообладателями будут заключены соглашения об изъятии. Процесс выкупа недвижимости, согласно постановлению исполкома, продлится три года.

Ранее сообщалось, что мэрия Казани выбирает подрядчика для ремонта дороги в «Салават Купере». Заказчиком выступает «Главтатдортранс».

"Ъ-Казань"