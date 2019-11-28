Экоактивистов Сибая пригласили в полицию

Визит экоактивистов Сибая (Башкирия) в местный отдел Роспотребнадзора сегодня утром завершился вызовом полиции, рассказал "Ъ-Уфа" один из участников движения «Сибай, дыши», член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе республики Эдуард Кадыров. По его словам, утром около 10 активистов, обеспокоенных экологической ситуацией в городе (в Сибае с ноября 2018 года не прекращается тление руды в шахтах Учалинского ГОК УГМК-холдинга), пришли в отдел Роспотребнадзора, чтобы получить протоколы замеров атмосферного воздуха за 24-26 ноября. «В городе не первый день стоит стойкий химический запах, а в протоколах, публикуемых администрацией, превышения не фиксируются»,— отметил он.

Установленные активистами на пожертвования датчики загрязнения воздуха в последнюю неделю фиксировали краткосрочные превышения нормативов диоксида серы — до 18,6 ПДК. В последний раз оно регистрировалось 26 ноября. «У нас была информация, что лаборатория Роспотребнадзора тоже зарегистрировала превышение ПДК, и не только по диоксиду серы, но и по другим веществам, но администрация Сибая 26 ноября протоколы не публиковала. Они появились только спустя сутки, и в них подтверждалось единичное превышение ПДК диоксида серы в 1,6 раза»,— рассказал Эдуард Кадыров.

В Роспотребнадзоре выдать протоколы отказались. «Начались вопросы в духе, кто вы такие, обращайтесь письменно. В итоге руководитель отдела Кадир Ганиев вызвал полицию, заявив о нарушении общественного порядка. После обеда нас вызвали дать объяснения»,— отметил активист.

Ирина Самойлова