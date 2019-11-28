Размер МРОТа в Ленобласти вырастет на 6,7%

28 ноября, четверг
Минимальный размер оплаты труда в Ленинградской области с будущего года увеличится на 6,7%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Размер МРОТа составит 12,8 тыс. рублей. В прошлом году он был равен 12 тыс. руб.
В пресс-службе добавили, что средний размер зарплаты в области вырос на 6,2% и составил 45,04 тыс. рублей.
Напомним, что в Петербурге МРОТ сейчас равен 18 тыс. руб., а для работников бюджетных организаций – 11,3 тыс. руб. По сравнению с 2018 годом в текущем он вырос на 6%.