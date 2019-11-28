Нижегородец оспорит в ЕСПЧ размер компенсации за сломанный полицейскими позвоночник

Юристы Комитета против пыток (КПП) обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на размер компенсации, присужденной нижегородцу Александру Дмитриеву. В 2011 году двое бывших оперуполномоченных сломали ему позвоночник, выбивая признательные показания. В 2017 году их приговорили к пяти годам лишения свободы каждого, а в 2018 году Нижегородский райсуд оценил причиненный господину Дмитриеву моральный вред в 70 тыс. руб.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, Александра Дмитриева доставили в отдел полиции из собственной квартиры в 2011 году по подозрению в краже. На следующий день суд снял с него обвинения, но сотрудники полиции Алексей Соколов и Вадим Волков вновь отвезли «подозреваемого» в отдел, где стали пытать. Под давлением Александр Дмитриев дал якобы признательные показания в краже. После этого его отпустили домой. Врачи больницы №39 зафиксировали у него перелом 1-го поясничного позвонка, ушибы, сотрясение головного мозга и другие повреждения. Сейчас господин Дмитриев является инвалидом второй группы. Дело против него было прекращено в связи с отсутствием события преступления.

В 2018 году Александр Дмитриев подал иск к МВД России о взыскании 2 млн руб. в качестве морального вреда. Нижегородский облсуд присудил ему только 70 тыс. руб., областной суд подтвердил такое решение. В том же году на тот момент начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Кулик официально принес извинения Александру Дмитриеву, но не за сломанный позвоночник, а за нарушение законных сроков принесения ему извинений.

Анастасия Еремина