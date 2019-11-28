Предприниматели получили заказы крупных компаний Татарстана более чем на 10,5 млрд рублей

В Татарстане предприятия малого и среднего бизнеса за десять месяцев 2019 года получили заказы от крупных компаний республики более чем на 10,5 млрд руб. Об этом на совещании по вопросам реализации Национального плана развития конкуренции заявил глава Минэкономики Татарстана Фарид Абдулганиев, сообщает пресс-служба министерства.

В ряде сегментов доля присутствия МСП составляет, либо приближается к 100%. В частности, речь идет о сфере производства кирпича и бетона (100%), племенном животноводстве (93%). В сфере городского благоустройства доля МСП составляет 41%.

В список крупных компаний Татарстана, которые работают с предприятиями малого и среднего бизнеса, в настоящее время входят АО «Казметрострой», ПАО «Таттелеком», АО «Казэнерго», АО «Татмедиа», ОАО «Сетевая компания», АО «Татагролизинг», АО «Татавтодор», «Институт развития образования РТ», АО «Татспиртпром», ООО ИЦ «Энергопрогресс», АО «Татхимфармпрепараты», АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ» и «Диспетчерский центр Министерства здравоохранения РТ».

"Ъ-Казань"