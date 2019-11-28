Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей

Глава столицы Кемеровской области Илья Середюк заявил, что приобретение новой искусственной новогодней ели для главной площади Кемерово за 18 млн руб. обоснована изношенностью старой и дороговизной ее содержания. Об этом градоначальник рассказал на пресс-конференции в четверг.

«Старая, которую ставили 11 лет, морально устарела и каждый год приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт: 30% веток уже не работали, в этом году ремонт обошелся бы в 300-500 тыс. руб.»,— приводит «Интерфакс» слова господина Середюка. Он добавил, что старая кемеровская ель передана в Промышленновский район.

Высота новой ели 25 м, это на 5 м выше старой. Она сделана из стального каркаса, содержит около 1,9 тыс. веток и 200 тыс. светодиодов. Ожидаемый срок эксплуатации объекта — 15 лет. Мэр полагает, что новая ель — «не самая дорогая». Он привел в пример Красноярск, где, по его данным, в прошлом году установка новогоднего дерева обошлась в 50 млн руб.

Последние дни в соцсетях идет активное обсуждение стоимости новой ели в Кемерово, которая, по мнению пользователей, излишне завышена. Приобретение ели за 18 млн руб. мэрией Кемерово стало предметом шуток телеведущего Ивана Урганта.

Самой дорогой новогодней елкой может похвастать Красноярск. Изготовление, монтаж, обслуживание и демонтаж городской новогодней елки, купленной в 2018 году к зимней Универсиаде, обошелся городскому бюджету в 51,1 млн руб. Высота елки 55 метров. Мэр Красноярска Сергей Еремин говорил, что ель стала самой высокой Евразии. «Это вообще будет звезда Евразии. Вот, как я говорю, Красноярск — центр Евразии. Не России, Евразии. Вот это будет главная елка континента»,— утверждал мэр.

В Новосибирске на площади Ленина в декабре установят старую елку, которой в этом году исполнилось шесть лет. Она была куплена в 2013 году за 5 млн руб., и отремонтирована к празднованию нового 2020 года за 1,5 млн руб. Но поскольку морально и физически она изношена, то в следующем году на покупку новой елки в бюджете города предусморнено 10 млн руб., сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Юрий Зуев