Жители Новинок просят депутатов Заксобрания отложить решение о присоединении сельсовета к Нижнему Новгороду Соответствующее обращение принято на митинге с участием 72 человек.

Жители Новинок, собравшиеся на митинг 27 ноября, приняли обращение к депутатам Заксобрания, которые 28 ноября должны принять решение о присоединении этого сельсовета к Нижнему Новгороду.

Участники митинга просят Заксобрание отложить принятие этого решения, которое, как подчеркивается в обращении, повлияет на судьбу 11 тысяч человек. О решениях, принятых на митинге, рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород» лидер инициативной группы жителей поселка, возражающих против присоединения к областному центру и настаивающих на проведении референдума по этому вопросу, Рустам Жалялотдинов.

По его словам, решение о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду – сырое, и если оно с 1 января вступит в законную силу, то создаст массу бытовых проблем. Собеседник «ЪFM НН» напомнил, что не заключены договоры ни на уборку снега, а для заключения такого договора требуется 2-3 месяца, поскольку надо проводить конкурс, на питание детям в школах и детсадах.

Кроме того, по мнению участников митинга, после присоединения Новинок должен быть образован новый административный район Нижнего Новгорода. А это значит, что должны появиться районные администрация, прокуратура, военкомат, отделения полиции и налоговой инспекции. Если же этого не будет сделано, то даже по вопросам, которые возникнут в связи с присоединением, жителям Новинок придется ездить по инстанциям за несколько километров.

Организаторы митинга сообщают, что в акции приняли участие 72 человека, единогласно принявшие обращение к депутатам Заксобрания.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что инициативная группа жителей Новинок собрала, по словам Рутама Жалялотдинова, около 3 тысяч подписей за проведение референдума о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду. В свою очередь, инициативная группа обманутых дольщиков жилых комплексов «Окский берег» и «Новинки Smart City», расположенных на территории сельсовета, ставит под сомнение наличие такого числа подписей, собранных оппонентами, и заявляет о 2 тысячах подписей, собранных в поддержку решения властей, которое сегодня должно быть оформлено решением Заксобрания.