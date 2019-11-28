«Есть проблема дефицита качественных заемщиков»

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По данным Банка России, в России и на Кубани в частности происходит перетекание клиентов в топ-30 крупных банков. При этом крупные финансовые структуры активно осваивают высокорисковый сегмент малого и среднего бизнеса, что требует от них гибкости и новых подходов к развитию предложения для этих клиентов. Председатель правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров рассказал о том, как банки и МСБ находят общий язык, почему банк считает Кубань своим опорным регионом и как на рынке отразится снижение ключевой ставки Банком России.

— Краснодарский край обгоняет соседнюю Ростовскую область и все другие регионы ЮФО по количеству предприятий МСБ. С чем, по вашему мнению, связана активность этого сегмента на Кубани? В чем заключается специфика этого региона с точки зрения построения стратегии банка?

— Такая динамика может быть обусловлена существенным ростом объема инвестиций в Краснодарский край за последние пять лет: регион по объему привлеченных инвестиций находится на шестом месте в национальном рейтинге привлекательности среди всех субъектов РФ. С точки зрения возможностей для инвестирования регион диверсифицирован по отраслям, здесь развивается не только сельское хозяйство, но и торговля, строительство, промышленность. Курортная инфраструктура юга России в большей степени локализована именно в Краснодарском крае, а туристический поток остается стабильным. В результате Краснодарский край по ряду показателей лидирует среди регионов России: он занимает второе место в стране по объемам жилищного строительства, уверенный рост промышленности на Кубани также опережает среднероссийские показатели.

При этом для южных регионов характерна особенно жесткая конкуренция среди банков. На местном банковском рынке действуют как сильные региональные финансовые учреждения, так и большое количество федеральных банков. Мы хорошо понимаем эту специфику Кубани, поэтому, во-первых, относим этот регион к опорным для банка, а во-вторых, разрабатываем общебанковскую стратегию работы с малыми и средними предприятиями, во многом опираясь на практику нашего филиала «Южный».

— Насколько велика емкость рынка на Кубани в сегменте МСБ и высока конкуренция?

— Емкость рынка необходимо оценивать в разрезе отраслей. В Краснодарском крае 60—70 процентов сегмента МСБ приходится на торговлю — оптовую и розничную. Основные проблемы бизнеса, озвучиваемые клиентами,— обострение конкуренции внутри каждой отрасли, а также недостаточный платежеспособный спрос населения.

Отдельно стоит проблема взаимодействия с государственными органами. К большому сожалению, большинство предпринимателей не используют имеющиеся у них возможности по расширению своего бизнеса, так как они полагают, что для получения информации о формах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или об объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков и по многим другим подобным вопросам необходимо обязательно обращаться напрямую в органы власти. На самом деле эти и многие другие вопросы можно решать дистанционно. Например, через МФЦ, электронные площадки и сервисы.

Уровень риска в сегменте МСБ остается достаточно высоким, и снижение ставки для клиента за счет снижения ее рисковой составляющей — непростая задача.

— Какое место Краснодарский край занимает по показателям в системе банка?

— Для нас Краснодарский край является, как мы называем, «домашним» регионом. Филиал «Южный» был построен на базе присоединенного в 2010 году «Юг Банка», являвшегося одним из крупнейших банков в Южном федеральном округе. В настоящее время филиал «Южный» — один из лидеров по объемным показателям и показателям эффективности среди других наших филиалов. Доля «Уралсиба» в регионе по кредитным портфелям и привлечению средств варьируется на уровне 3—5 процентов. Портфель кредитов субъектов МСБ филиала на 1 июля этого года занимает в банке второе место по объему.

— МСБ очень подвижный сегмент предпринимательства. Ежегодно появляется большое количество новых предприятий, но примерно столько же исчезает. Как вы в целом оцениваете динамику развития МСБ в ЮФО и стране? Развивается этот сегмент или стагнирует?

— Как показывает практика, ключевые сложности, с которыми сталкиваются компании (особенно на первых этапах своего развития) — достаточно высокая стоимость кредитных ресурсов, отсутствие навыков и компетенций для ведения и развития бизнеса, затрудненный доступ к рынкам сбыта. При этом наиболее сложным для малого бизнеса является первый год жизни, поскольку после успешного начала стартапы зачастую не могут закрепиться на рынке, особенно в условиях жесткой конкуренции.

Еще проблема в том, что малый бизнес зачастую недостаточно осведомлен о тех серьезных мерах поддержки предпринимателей, которые предлагаются государством, региональными властями, а также институтами поддержки предпринимательства. При этом по поводу перспектив развития сегмента есть определенные позитивные ожидания, связанные с тем комплексом программ господдержки МСБ, которые были запущены в последнее время, а также со снижением ключевой ставки Банком России.

— Степень риска кредитования МСБ всегда оценивалась банками как высокая. Насколько рисковым является этот сегмент в современных экономических условиях? Стало ли с ним проще или сложнее работать в последние годы? Какова динамика просрочки?

— Если говорить о Краснодарском крае, то при росте кредитного портфеля МСБ на Кубани не растет просрочка. Тем не менее в целом по рынку уровень просроченной задолженности в этом сегменте остается существенно выше, чем в кредитовании физических лиц и корпоративных юридических лиц. Это связано с тем, что малые и средние предприятия менее устойчивы, чем крупные, и появление на рынке даже небольших негативных тенденций оказывает на них существенное влияние. Сегмент кредитования физических лиц, например, более стабилен, чем сегмент кредитования МСП, поскольку наемному работнику проще сохранить свой доход на прежнем уровне, сменив при необходимости место работы, перепрофилирование же бизнеса или его оптимизация гораздо более длительный процесс. То есть уровень риска здесь остается достаточно высоким, и снижение ставки для клиента за счет снижения ее рисковой составляющей — непростая задача.

— Некрупный бизнес довольно тяжело переживает любую финансовую нагрузку, и в предпринимательской среде принято считать, что банковские ставки слишком высоки для построения прибыльного бизнеса. Согласны ли вы с этим?

— Да, это так. Но с учетом высокой стоимости риска (а банки в оценке рисков исходят из реальной статистики по рынку и возможных потерь по кредитам) сложно представить ставки на уровне 8—10 процентов без государственной поддержки и без использования специальных государственных программ. Это прежде всего программы льготного финансирования и гарантийная система, которая решает проблему нехватки залогов. Понятно, что пока они, безусловно, полностью не снимают существующие проблемы с высоким уровнем риска в сегменте, но тем не менее оказывают рынку определенную поддержку. Тем более с каждым годом эта комплексная система развивается и совершенствуется. Потому господдержка в ближайшие годы может стать одним из основных драйверов роста кредитования в сегменте.

Эти ожидания обусловлены прежде всего развитием федерального проекта по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. В 2019 году в рамках программы льготного кредитования субъектов МСП планируется предоставить льготные кредиты в размере 1 трлн рублей, а к 2025 году совокупный объем кредитного портфеля МСП увеличить до 10 трлн рублей.

В прошлом году Минэкономразвития апробировало механизм предоставления банкам субсидий на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, занятых в приоритетных для РФ отраслях. В 2019 году программа льготного кредитования была перезапущена на новых условиях. Бюджет, заложенный на новую программу, составляет около 9,2 млрд рублей, что более чем в шесть раз превышает объем средств, выделенных в 2018 году. При этом МЭР существенно расширило список банков, которые предоставляют льготные кредиты малым и средним предприятиям: в 2019 году в перечень вошло семьдесят уполномоченных кредитных организаций, в перечень приоритетных для кредитования отраслей дополнительно включены сферы здравоохранения и образования, бытовых услуг, деятельность в сфере розничной и (или) оптовой торговли.

В Краснодарском крае большое количество сельскохозяйственных предприятий, для которых является интересным участие в программе Минсельхоза РФ. Процентная ставка при кредитовании предприятий в рамках этой программы составляет не более 5 процентов годовых. В целом в рамках программ Минэкономразвития России создается целая сеть инфраструктуры поддержки МСП в регионах, которая включает в себя фонды содействия кредитованию: гарантийные фонды, фонды поручительств, микрокредитные организации, центры поддержки предпринимательства, технопарки, бизнес-инкубаторы, МФЦ для бизнеса и другие организации.

— Как на банковском секторе отразится снижение Банком России ключевой ставки? Снизятся ли ставки для бизнеса и в каких пределах?

— Банки, безусловно, корректируют ставки вслед за ключевой. Если брать доходность банковских портфелей в целом, то доля кредитов по плавающей ставке довольно мала, и после снижения ключевой ставки должно пройти хотя бы три-четыре месяца, чтобы эффект начал проявляться на уровне средней доходности. Однако есть важный момент: основным фактором, сдерживающим кредитование МСБ, был и останется высокий кредитный риск, а не высокая ставка. Мы были бы готовы наращивать кредитование, ликвидность это позволяет, но есть проблема дефицита качественных заемщиков.

— Ужесточение регуляторной политики Банка России бизнес ощутил довольно болезненно: по основаниям, предусмотренным Федеральным законом №115-ФЗ, было закрыто немало счетов (или отказано в открытии новых), причем представители бизнеса не всегда понимают причины отказов. Каковы критерии оценки рисков, кому нечего бояться?

— Одной из причин является соблюдение всеми кредитными организациями, работающими на территории Российской Федерации, Федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на основании которого банки разрабатывают внутренние правила и порядки по установлению лиц, которые занимаются сомнительными операциями по счетам. При этом нормативные документы Банка России четко определяют критерии отнесения операций к категории сомнительных и банки действуют в соответствии со строгими стандартами. Более того, эти критерии не являются закрытой информацией и опубликованы на официальном сайте Банка России.

Понятно, что у банков нет цели «избавляться» от клиентов, и их действия продиктованы необходимостью соблюдения требований законодательства. Санкции за нарушения ФЗ №115 могут быть весьма серьезными. Так, с 1 мая 2019 года штрафы за его нарушения существенно возросли и достигают величины до 0,1 процента размера собственных средств (капитала) кредитной организации, но не менее ста тысяч рублей.

Для предпринимателя важно выстроить такое взаимодействие с банком, при котором возможность блокировки или иных ограничительных мер минимизируется. Лучший способ снижения риска ограничений — стать максимально прозрачным для банка. Для этого нужно иметь счет в одном опорном банке, где осуществлять все налоговые и хозяйственные операции (выдачи в подотчет, расчеты за бухгалтерские услуги, связь и др.)

«На входе» в банк клиенту необходимо предоставлять как можно больше информации о своем бизнесе: штат, наличие средств производства, заявить контрагентов и сведения о применяемой системе налогообложения — всю ту информацию, которая позволит банку при срабатывании негативных триггеров принять взвешенное решение о соответствии операций критериям сомнительности. При возникновении у банка вопросов по операции необходимо оперативно предоставлять запрашиваемую информацию и документы.

При отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции клиенту предоставляется информация об основаниях, которые привели к такому решению. Также в соответствии с договором банки заранее информируют клиента о блокировке системы дистанционного обслуживания.

Информирование клиента о причинах отказов и иных ограничительных мерах позволяет клиенту устранить эти причины и повторно обратиться в банк с заявлением о пересмотре ранее принятого решения. Если клиент не достиг успехов в переговорах с банком, то он может воспользоваться способом реабилитации, обратившись в специальную межведомственную комиссию при Банке России.

Банки, как правило, всегда стремятся сохранить своих клиентов, потому проводят свои мероприятия по профилактике ограничений. Так, в рамках собственных программ банки проводят информационные кампании для клиентов о том, как нужно вести бизнес и соответствовать требованиям. Еще один вид поддержки — создание в системах дистанционного банковского обслуживания совместно с партнерами сервисов «белого бизнеса», которые позволяют оценивать риски возможных ограничений на основании критериев, оценок и иных текущих параметров деятельности клиентов и их контрагентов.

Самым сложным для малого бизнеса является первый год жизни, поскольку после успешного начала стартапы зачастую не могут закрепиться на рынке.

— Заинтересованы ли банки в быстром увеличении клиентской базы МСБ в этом году или это уже прошедший этап?

— Банки сегодня идут по пути комплексного, партнерского взаимодействия с клиентом, предлагая ему максимально полный набор возможностей для запуска и ведения своего дела «в одном окне», в рамках экосистемы для бизнеса.

Безусловно, мы будем наращивать присутствие в данном сегменте, однако быстрый рост не является ключевой целью. Расширение базы планируется за счет предоставления новых услуг и продуктов, которые могли бы привлечь новые субъекты МСП на обслуживание.

— Последние пару лет бизнес активно рефинансировал кредиты, взятые в 2014—2015 годах, когда резко выросли ставки. За последний год ставки существенно не менялись — сохраняется ли еще спрос на рефинансирование?

— Рефинансирование все еще остается востребованным продуктом, несмотря на то, что спрос на него постепенно снижается. Клиентам в рамках рефинансирования интересно не только снижение процентной ставки, но и изменение иных условий: увеличение срока кредитования, изменение графика платежей и так далее.

Личное дело

Константин Александрович Бобров

Родился в 1974 году в Ленинграде. В 1996 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «экономика и управление научными исследованиями и проектированием». Кандидат экономических наук. В 1994-м начал работать в Промышленно-строительном банке Санкт-Петербурга, где за 12 лет прошел путь до начальника управления службы и директора дилинга дирекции управления активами и пассивами. Руководил операциями на финансовых рынках в банке «Санкт-Петербург». В ранге управляющего директора курировал казначейство и управление ликвидностью в финансовом холдинге «Открытие», был назначен на должность старшего вице-президента банка «ФК Открытие». C мая 2016 года председатель правления банка «УРАЛСИБ»

Справка

ПАО «Банк Уралсиб» Банк входит в топ-20 крупнейших российских банков. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Главные фокусы — розница, малый и средний бизнес. Региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в семи федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 ноября 2019 года насчитывает шесть филиалов, 271 точку продаж, 1566 банкоматов, 526 платежных терминалов.

Беседовал Сергей Панфилов