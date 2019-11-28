Прокуратура подтвердила недопустимость охоты на кошек и собак

Прокуратура Ульяновской области признала нарушающим федеральное законодательство законопроект, подготовленный министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области, которым предлагалось отнести к охотничьим ресурсам бродячих беспородных собак и кошек, а также птиц – серую ворону и бакланов. Об этом стало известно из ответа облпрокуратуры на запрос депутата Госдумы, председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Ответ прокуратуры депутат в среду разместил на своей странице в Instagram. «Когда мы потребовали отменить эту глупость как незаконную, местные чиновники пытались нам объяснить, что они правы, а мы нет... Мы инициировали прокурорскую проверку по этому поводу, которая, естественно, признала действия ульяновских чиновников противоречащими федеральному законодательству. Никто уничтожать бездомных бедолаг не даст. Только строительство приютов, отлов, вакцинация, стерилизация и содержание в нормальных условиях, которые должны контролировать общественные инспекторы. Это – закон. Еще одна победа», – отметил Владимир Бурматов, комментируя ответ прокуратуры.

Как уже ранее сообщал “Ъ”, о законопроекте стало известно 1 ноября, когда его текст был выложен на странице общественной и антикоррупционной экспертизы интернет портала регионального правительства. Министр природы и цикличной экономики Дмитрий Федоров пояснял, что «собаки же, ушедшие с подворий, сформировали дикие стаи, которые бесконтрольно размножаются и обладают признаками волчьих стай». По его словам, «подобные законы уже действуют в других регионах». Документ вызвал протест экологов-профессионалов и общественников, жители региона стали собирать подписи под петицией к Минприроды РФ с требованием «остановить убийство кошек, собак и ворон» (подписалось более 10 тыс. человек). На протесты отреагировал господин Бурматов, назвавший документ «противоречащей сразу нескольким законам глупостью» и пообещавший обратиться лично к губернатору Сергею Морозову.

Прокурор Ульяновской области Сергей Хуртин ответил депутату, что изложенные им доводы «нашли свое подтверждение», кроме того было выявлено, что законопроект был подготовлен с нарушением действующего порядка обсуждения и не был направлен на правовую экспертизу в прокуратуру.

Сергей Титов, Ульяновск