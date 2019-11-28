В Самарской области сотрудник Росрыболовства оштрафован на 1,5 млн рублей за взятку

В Самарской области осужден бывший консультант отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов СТУ «Росрыболовство» Сергей Козлов. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

«10 октября 2018 года Козлов получил в рамках оперативного эксперимента от исполнительного директора ООО взятку в виде денег в размере 200 тыс. руб., состоящую из 10 тыс. руб., а также муляжа денежных средств в сумме 190 тыс. руб.»,– говорится в сообщении.

Деньги передавались за подготовку материалов по актированию рыбоводных мощностей и составление и подписание акта обследования производственных мощностей компании. Также взятка предназначалась за помощь с подписанием этого документа членами комиссии. Суд обязал мужчину уплатить 1,5 млн руб. штрафа.

Георгий Портнов