Audi показала концепт-кар для мультфильма

Компания Audi показала новый концепт-кар Audi RSQ e-tron — модель, разработанную специально для мультфильма Spies in Disguise.

Над машиной работали дизайнеры немецкого автопроизводителя совместно с художниками мультипликационной студии Blue Sky Studios. Новинка стилизована под Audi R8, но отличается дизайном, который подчеркивает электрическую силовую установку спорткара.

В салоне предусмотрены голографическая панель приборов, мультифункциональный руль с тачпадами и цифровой дисплей во всю ширину передней панели, отображающий данные навигации, мультимедиа и прочую информацию. Двухместный RSQ e-tron оснащен также искусственным интеллектом и специальными шпионскими гаджетами.

Премьера мультфильма Spies in Disguise состоится в декабре 2019 года. Напомним, ранее Audi уже создавала специальные автомобили для фильмов — в 2004 году вышел фантастический фильм «Я, робот», где главный герой в исполнении Уилла Смита (он же озвучивает Ланса Стерлинга в мультфильме) передвигался на концепт-каре Audi RSQ.