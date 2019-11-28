28 ноября, четверг
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Audi показала концепт-кар для мультфильма

Компания Audi показала новый концепт-кар Audi RSQ e-tron — модель, разработанную специально для мультфильма Spies in Disguise.

Над машиной работали дизайнеры немецкого автопроизводителя совместно с художниками мультипликационной студии Blue Sky Studios. Новинка стилизована под Audi R8, но отличается дизайном, который подчеркивает электрическую силовую установку спорткара.

В салоне предусмотрены голографическая панель приборов, мультифункциональный руль с тачпадами и цифровой дисплей во всю ширину передней панели, отображающий данные навигации, мультимедиа и прочую информацию. Двухместный RSQ e-tron оснащен также искусственным интеллектом и специальными шпионскими гаджетами.

Премьера мультфильма Spies in Disguise состоится в декабре 2019 года. Напомним, ранее Audi уже создавала специальные автомобили для фильмов — в 2004 году вышел фантастический фильм «Я, робот», где главный герой в исполнении Уилла Смита (он же озвучивает Ланса Стерлинга в мультфильме) передвигался на концепт-каре Audi RSQ.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Профиль пользователя