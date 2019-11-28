Татарстан внес в Госдуму предложения по увеличению компенсаций за аварийное жилье

Госсовет Татарстана направил в Госдуму пакет поправок к законопроекту о переселении граждан из аварийного жилищного фонда. Предложения включают новый порядок определения размера возмещения собственнику за изымаемое аварийное помещение.

Поправки были подготовлены рабочей группой во главе с председателем комитета Госсовета по жилищной политике Александром Тыгином («Единая Россия») и заместителем председателя комитета по социальной политике Артемом Прокофьевым (КПРФ).

Сумма возмещения, по словам господина Тыгина, «должно включить в себя стоимость непосредственно самого помещения, стоимость общего имущества в доме, а также рыночную стоимость земельного участка, на котором расположен дом, и все убытки, связанные с данной процедурой». Окончательный порядок будет определять правительство РФ, пояснил господин Тыгин.

Также поправки предусматривают возможность предоставлять вместо аварийного жилья «другое жилое помещение, равнозначное по общей площади ранее занимаемому». В проекте поправок оговаривается, что это будет возможно «при условии отсутствия» у собственника «иного пригодного для проживания жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности». При этом площадь нового жилья может оказаться даже больше.

Напомним, реализация предыдущей республиканской программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда вызвала возмущение граждан. Собственники оказались недовольны тем, что власти выкупают старое жилье по мизерной цене — 11 тыс. руб. за кв. м. Артем Прокофьев вносил в Госсовет законопроект, которым предлагалось увеличить размер компенсаций гражданам, но документ так и не был рассмотрен.

Александр Тыгин уверен, что поправки, которые Татарстан предложил внести в федеральное законодательство, «в социальном плане защищают людей». «Был бы у нас такой закон раньше, все пошло бы совершенно по-другому»,— сказал экс-глава Зеленодольского района, где было больше всего нареканий по реализации госпрограммы.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"