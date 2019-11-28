НПО «Искра» на треть снизило убыток

ПАО «НПО «Искра» в январе – сентябре 2019 года отчиталось о снижении убытка на 32,7% – до 132,2 млн руб. Об этом говорится в отчете компании. В то же время выручка ПАО за девять месяцев 2019 года выросла в 1,8 раза по отношению к трем кварталам 2018 года и составила 3,2 млрд руб. Себестоимость продаж выросла в 1,7 раза – до 3 млрд руб.

Как подчеркнули в ПАО «НПО «Искра», на снижение убытка повлияло увеличение продаж. За отчетный период прибыль от продаж составила 233 млн руб., увеличившись в пять раз.

ПАО «НПО «Искра» является производителем двигателей для ракетно-космической отрасли. НПО участвовало в разработке двигателей для ракеты РТ-2, ПКР «Гранит», второй и третьей ступеней ракеты Р-39 комплекса морского базирования «Тайфун», двигателей противокорабельных ракет Brahmos, «Оникс» и «Яхонт», изделий межконтинентальных баллистических ракет морского («Булава») и наземного базирования («Тополь-М» и «Ярс»).

В последние годы НПО «Искра» осваивает производство гражданской продукции для нужд топливно-энергетического комплекса.

С 2014 года «Искра» является дочерним предприятием Объединенной ракетно-космической корпорации.