Казанский авиазавод передал на испытания первый модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Казанский авиационный завод сегодня передал на наземные испытания первый в России глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М, сообщает ТACС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Самолет пройдет наземные испытания на заводской летно-испытательной станции. Затем Ту-160М передадут на этап летных испытаний.

Его создали по программе глубокой модернизации строевых самолетов Ту-160. У модернизированной версии нет внешних отличий от базового самолета. Изменения в основном связаны с увеличением боевых возможностей, в том числе за счет расширения спектра вооружения. Также на модернизированном Ту-160М установят новую серию двигателей НК-32, которые позволяют увеличить дальность полета на 1 тыс. км.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что первый серийный модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в войска в 2021 году.

"Ъ-Казань"