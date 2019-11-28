РЖД рассчитывает запустить «Ласточку» из Новосибирска в Барнаул в 2020 году

РЖД рассчитывает на запуск скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту из Новосибирска в Барнаул в 2020 году, заявил журналистам замначальника службы предоставления услуг инфраструктуры в пассажирских сообщениях Западно-Сибирской железной дороги Алексей Булгаков.

«Мы ставим задачу в следующем году попытаться уже начать движение поездов»,— приводит «Интерфакс» слова господина Булгакова, который отмечает, что «первоочередным направлением смотрится» именно участок Новосибирск-Барнаул. По его словам, власти Новосибирской области и Алтайского края проявляют интерес к проекту.

Представитель ЗСЖД отметил, что для запуска «Ласточки» между этими городами потребуется закупить три электропоезда со стоимостью одного состава 500-600 млн руб. Два из них будут эксплуатироваться, один — находиться в резерве. В РЖД рассчитывают, что покупку поездов возьмут на себя регионы.

В сентябре 2019 года на Западно-Сибирской железной дороге протестировали «Ласточку» между крупными мегаполисами. Тестовые поездки прошли между Новосибирском, Барнаулом, Томском и Омском. По данным РЖД, цели поездок — оценка технической возможности запуска электричек на постоянной основе и тестирование местной инфраструктуры.

«Ласточка» — семейство скоростных пассажирских электропоездов, которое создано по заказу РЖД на основе модели Siemens Desiro, адаптированной к условиям России. Поезда собирает свердловский завод «Уральские локомотивы», образованный в 2010 году группой «Синара» и немецким концерном Siemens. К осени этого года выпущено свыше 200 составов «Ласточка» всех разновидностей, их срок службы — 40 лет. Один поезд, состоящий из пяти вагонов, вмещает от 332 до 443 пассажиров в зависимости от конфигурации.

Электричка «Ласточка» серии ЭС-1П, совершившая в сентябре тестовые поездки по Сибири, предназначена для перевозки пассажиров на расстояния до 700 км. Состав длиной 130 м способен развивать скорость до 160 км/ч. При этом электропоезд двухсистемный: он может эксплуатироваться на участках как с переменным, так и с постоянным током.

О том, что даст запуск «Ласточек» из Новосибирска, читайте в материале “Ъ” «Ласточка» залетела в Сибирь»

Илья Галагуз