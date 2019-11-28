Челябинск и Курган стали аутсайдерами рейтинга городов РФ по качеству жизни

Два города Уральского федерального округа – Челябинск и Курган оказались в числе аутсайдеров рейтинга крупных и средних городов России по качеству жизни. В списке из 78 населенных пунктов с числом жителей более 250 тыс. региональные центры оказались на 60 и 63 месте соответственно. Такие результаты представлены в ежегодном исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

Рейтинг был составлен на основе мнения жителей о разных сферах городской жизни: работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции; развитие образования и культурной инфраструктуры; состояние жилого фонда и благоустройство; работа местных властей; качество медицинского обслуживания; общая оценка положения дел в городе. Опросы проводились летом и осенью этого года (в каждом городе не менее 600 респондентов).

Жители Челябинска выше всего оценили качество медицины, наихудшие оценки получила работа местных властей. Курганцы, напротив, считают деятельность городских чиновник, наряду с состоянием жилья и благоустройством, одной из лучших сторон жизни регионального центра. Наименьшие оценки получили образование и культура.

Лидерами рейтинга городов РФ по качеству жизни стали Казань, Грозный и Тюмень. В первой десятке также Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. На 18 месте списка оказался Магнитогорск. Екатеринбург попал на 24 строчку рейтинга. Хуже всего качество жизни в своих городах оценили жители Улан-Удэ, Махачкалы и Астрахани.