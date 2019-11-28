Свердловские депутаты предложили запретить продажу электронных сигарет подросткам

В Свердловской области могут запретить продавать электронные сигареты несовершеннолетним. Такие ограничения предложил вице-спикер регионального заксобрания Владимир Власов сегодня на заседании рабочей группы по реализации нацпроекта «Демография». Он отметил, что запрет действует уже в 42 субъектах страны, а в других регионах есть соответствующие пункты в законодательных планах.

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2018 году количество потребителей электронных сигарет достигло 40 млн человек, что в пять раз больше показателей за 2011 год (тогда вейпы употребляли 7 млн человек)», — сообщила представитель регионального минздрава Наталья Зильбер. Она отметила, что ВОЗ рекомендует ввести ограничения на территории школ, больниц и в других общественных местах для «охраны здоровья граждан от пара». Госпожа Зильбер добавила, что электронные сигареты имеют более высокий потенциал риска с отношении детей по сравнению со взрослыми.

Рабочая группа решила обратиться в Госдуму по вопросу о законодательном запрете по продаже электронных сигарет подросткам. Помимо этого, участники намерены создать рабочую группу при комитете по социальной политике для внесения изменений в региональное законодательство. Региональному Роспотребнадзору поручили проверить предприятия, торгующие электронными сигаретами.

Запрет розничной продажи электронных сигарет несовершеннолетним уже действует, в частности, в Тюменской области и в Ямало-Ненецком автономном округе. Там нарушителям грозят штрафы от 2 тыс. руб. до 50 тыс. руб.